Трибунал по морскому праву: завтра слушания по делу Украины продлится всего три часа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Слушания в Международном трибунале по морскому праву 10 мая по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей будет продолжаться только три часа. Об этом написала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook, передает УНН.
“Слушания в Международном трибунале по морскому праву 10 мая продлятся только 3 часа. В судебных процессах такого уровня это буквально — верхушка айсберга огромного объема работы”, — написала заместитель министра.
По ее словам, во время слушаний в Международном трибунале по морскому праву 10 мая в представлении позиций Украины примут участие университетские профессора.
“Не важнейшую роль в представлении позиций государств в международных судебных инстанциях играют университетские профессора. Нам повезло привлечь в представительство наших интересов в судебных делах людей, академический и практический опыт и авторитет которых признан во всем мире”, — отметила Зеркаль.
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По ее словам, в представлении украинских позиций примет участие профессор Жан-Марк Тювенин (Jean-Marc Thouvenin) — генеральный секретарь Гаагской Академии международного права. Он ведет активную практику представительства государств в Международном суде ООН, Постоянной палате третейского суда и в Европейском суде справедливости в течение десятилетий.
В частности, он участвует в актуальных на сегодня делах в Международном суде ООН, таких, как “Боливия против Чили по обязанности вести переговоры о доступе к Тихому Океану” и “Иран против США о нарушении положений двустороннего Соглашения о дружбе 1955”.
Кроме того, в представлении позиций Украины примет участие профессор Альфред Соонс (Alfred H. Soons), который был арбитром в трибуналах по морскому праву во многих делах последних лет, в частности, в деле “Филиппины против Китая по Южно-Китайскому морю” и по делу “Нидерланды против России по голландскому судну ”Arctic Sunrise“.
“Решение по этим делам чаще всего упоминаются в контексте наших дел против Российской Федерации”, — отметила Зеркаль.
Она добавила, что на июньских слушаниях в Гааге также присоединится Гарольд Коу (Harold Koh) — Стерлингский Профессор (Sterling Professor) по международному праву Йельского университета.
Напомним, в МИД озвучили требования Украины на слушаниях международного трибунала по морскому праву.