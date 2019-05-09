Трибунал по морскому праву: завтра слушания по делу Украины продлится всего три часа

КИЕВ. 9 мая. УНН. Слушания в Международном трибунале по морскому праву 10 мая по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей будет продолжаться только три часа. Об этом написала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook, передает УНН.