Сніг та дощ на сході, ожеледиця на дорогах: якою буде погода в Україні у четвер

У четвер, 26 лютого, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на сході та південному сході країни очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, на решті території без опадів. Вранці в Україні, крім півдня і Закарпаття, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень у південних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -1°...+1°.

Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня