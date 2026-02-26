Сніг та дощ на сході, ожеледиця на дорогах: якою буде погода в Україні у четвер
Київ • УНН
26 лютого в Україні очікується хмарна погода. На сході та південному сході прогнозують мокрий сніг та дощ, решта території без опадів. Вранці ожеледиця, вітер північний 5-10 м/с, температура від -2° до +6°.
У четвер, 26 лютого, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на сході та південному сході країни очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, на решті території без опадів. Вранці в Україні, крім півдня і Закарпаття, на дорогах ожеледиця.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень у південних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла
У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -1°...+1°.
