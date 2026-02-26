Сніг та дощ на сході, ожеледиця на дорогах: якою буде погода в Україні у четвер

$43.260.03
50.970.04
ukenru
25 лютого, 19:42 • 12473 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 22750 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 21121 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 19739 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 17797 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 15588 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 30102 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18757 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17988 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 36676 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву25 лютого, 21:05 • 8992 перегляди
Частка нафтогазових доходів рф у бюджеті знизиться до менш ніж 20% у 2026 році - СЗР25 лютого, 21:27 • 9466 перегляди
Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським25 лютого, 23:26 • 7612 перегляди
Миротворці в Україні: союзники не погодяться без "дозволу" путіна - The Telegraph00:27 • 10048 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці01:25 • 6594 перегляди
Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 30097 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 36673 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 57214 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 66626 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 84806 перегляди
Сніг та дощ на сході, ожеледиця на дорогах: якою буде погода в Україні у четвер

Київ • УНН

 • 934 перегляди

26 лютого в Україні очікується хмарна погода. На сході та південному сході прогнозують мокрий сніг та дощ, решта території без опадів. Вранці ожеледиця, вітер північний 5-10 м/с, температура від -2° до +6°.

У четвер, 26 лютого, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на сході та південному сході країни очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, на решті території без опадів. Вранці в Україні, крім півдня і Закарпаття, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень у південних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 1-6° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -1°...+1°.

Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня22.02.26, 15:36 • 54341 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні