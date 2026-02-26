Снег и дождь на востоке, гололедица на дорогах: какой будет погода в Украине в четверг

$43.260.03
25 февраля, 19:42 • 12555 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 22878 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 21211 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 19815 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 17848 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 15635 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 30212 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18786 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18012 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 36761 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 30212 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 36761 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 57279 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 66683 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 84880 просмотра
Снег и дождь на востоке, гололедица на дорогах: какой будет погода в Украине в четверг

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

26 февраля в Украине ожидается облачная погода. На востоке и юго-востоке прогнозируют мокрый снег и дождь, остальная территория без осадков. Утром гололедица, ветер северный 5-10 м/с, температура от -2° до +6°.

Снег и дождь на востоке, гололедица на дорогах: какой будет погода в Украине в четверг

В четверг, 26 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на востоке и юго-востоке страны ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на остальной территории без осадков. Утром в Украине, кроме юга и Закарпатья, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, днем в южных областях местами порывы 15-18 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -1°...+1°.

Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта22.02.26, 15:36 • 54341 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине