Снег и дождь на востоке, гололедица на дорогах: какой будет погода в Украине в четверг

В четверг, 26 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на востоке и юго-востоке страны ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на остальной территории без осадков. Утром в Украине, кроме юга и Закарпатья, на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, днем в южных областях местами порывы 15-18 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -1°...+1°.

