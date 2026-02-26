Снег и дождь на востоке, гололедица на дорогах: какой будет погода в Украине в четверг
Киев • УНН
26 февраля в Украине ожидается облачная погода. На востоке и юго-востоке прогнозируют мокрый снег и дождь, остальная территория без осадков. Утром гололедица, ветер северный 5-10 м/с, температура от -2° до +6°.
В четверг, 26 февраля, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, на востоке и юго-востоке страны ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, на остальной территории без осадков. Утром в Украине, кроме юга и Закарпатья, на дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, днем в южных областях местами порывы 15-18 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла
В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -1°...+1°.
