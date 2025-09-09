Смертоносний удар рф по Яровій: поліція ідентифікувала 20 загиблих, дані ще чотирьох осіб уточнюються
Правоохоронці ідентифікували 20 загиблих внаслідок авіаудару по Яровій на Донеччині, дані ще чотирьох осіб уточнюються. Серед жертв 15 жінок та 9 чоловіків, 19 поранених мають мінно-вибухові травми.
Правоохоронці ідентифікували 20 загиблих внаслідок авіаудару по Яровій на Донеччині, дані ще чотирьох осіб уточнюються, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
За даними правоохоронців, для збору доказів воєнного злочину було створено додаткові слідчо-оперативні групи. Слідчі та криміналістична лабораторія продовжують працювати над ідентифікацією тіл.
Вже ідентифіковано 20 загиблих, з них 15 жінок та дев'ять чоловіків. Серед поранених – п'ятеро чоловіків та 14 жінок. У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи
Як повідомили у Нацполіції, робота правоохоронців на місці масового вбивства цивільних була ускладнена атаками ворожих дронів.
З селища триває евакуація, яку проводять підрозділ "Білий янгол" та волонтери.
Сьогодні війська рф скинули керовану авіабомбу на людей у момент видачі їм пенсій.
Наразі відомо про 24 загиблих і 19 поранених.