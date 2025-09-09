$41.250.03
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
15:59 • 7870 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 6632 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
9 вересня, 07:55 • 36469 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
9 вересня, 07:10 • 63875 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
9 вересня, 07:01 • 55842 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 34740 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29598 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28430 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40354 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Борис Пісторіус
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Джон Гілі
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Польща
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
MIM-23 Hawk
The Washington Post

Смертоносний удар рф по Яровій: поліція ідентифікувала 20 загиблих, дані ще чотирьох осіб уточнюються

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Правоохоронці ідентифікували 20 загиблих внаслідок авіаудару по Яровій на Донеччині, дані ще чотирьох осіб уточнюються. Серед жертв 15 жінок та 9 чоловіків, 19 поранених мають мінно-вибухові травми.

Смертоносний удар рф по Яровій: поліція ідентифікувала 20 загиблих, дані ще чотирьох осіб уточнюються

Правоохоронці ідентифікували 20 загиблих внаслідок авіаудару по Яровій на Донеччині, дані ще чотирьох осіб уточнюються, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

За даними правоохоронців, для збору доказів воєнного злочину було створено додаткові слідчо-оперативні групи. Слідчі та криміналістична лабораторія продовжують працювати над ідентифікацією тіл.

Вже ідентифіковано 20 загиблих, з них 15 жінок та дев'ять чоловіків. Серед поранених – п'ятеро чоловіків та 14 жінок. У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Нацполіції, робота правоохоронців на місці масового вбивства цивільних була ускладнена атаками ворожих дронів.

З селища триває евакуація, яку проводять підрозділ "Білий янгол" та волонтери.

Реальність російського терору і звірств: Сибіга про смертоносну атаку на Ярову на тлі початку 80 сесії Генасамблеї ООН

Нагадаємо

Сьогодні війська рф скинули керовану авіабомбу на людей у момент видачі їм пенсій.

Наразі відомо про 24 загиблих і 19 поранених.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Національна поліція України
Донецька область
благодійність