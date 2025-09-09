Смертоносный удар рф по Яровой: полиция идентифицировала 20 погибших, данные еще четырех человек уточняются
Киев • УНН
Правоохранители идентифицировали 20 погибших в результате авиаудара по Яровой в Донецкой области, данные еще четырех человек уточняются. Среди жертв 15 женщин и 9 мужчин, 19 раненых имеют минно-взрывные травмы.
Правоохранители идентифицировали 20 погибших в результате авиаудара по Яровой в Донецкой области, данные еще четырех человек уточняются, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
По данным правоохранителей, для сбора доказательств военного преступления были созданы дополнительные следственно-оперативные группы. Следователи и криминалистическая лаборатория продолжают работать над идентификацией тел.
Уже идентифицировано 20 погибших, из них 15 женщин и девять мужчин. Среди раненых – пятеро мужчин и 14 женщин. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы
Как сообщили в Нацполиции, работа правоохранителей на месте массового убийства гражданских была осложнена атаками вражеских дронов.
Из поселка продолжается эвакуация, которую проводят подразделение "Белый ангел" и волонтеры.
Реальность российского террора и зверств: Сибига о смертоносной атаке на Яровую на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН09.09.25, 16:52 • 1978 просмотров
Напомним
Сегодня войска РФ сбросили управляемую авиабомбу на людей в момент выдачи им пенсий.
Сейчас известно о 24 погибших и 19 раненых.