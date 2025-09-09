Смертоносный удар рф по Яровой: полиция идентифицировала 20 погибших, данные еще четырех человек уточняются

$41.250.03
48.380.22
ukenru
16:05 • 3018 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 8166 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 6748 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 36523 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 63978 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 55910 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 34759 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29603 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28439 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40361 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
60%
753мм
Популярные новости
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 40529 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 31105 просмотра
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters9 сентября, 08:15 • 10544 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 12:18 • 11272 просмотра
С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД12:18 • 9406 просмотра
публикации
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo16:51 • 1560 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
Эксклюзив
15:59 • 8138 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 40578 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 63970 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 55905 просмотра
Актуальные люди
Борис Писториус
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 31165 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 31389 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 30240 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 99418 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 56119 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
НАСАМС
ИРИС-Т
MIM-23 Hawk
Вашингтон Пост

Смертоносный удар рф по Яровой: полиция идентифицировала 20 погибших, данные еще четырех человек уточняются

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Правоохранители идентифицировали 20 погибших в результате авиаудара по Яровой в Донецкой области, данные еще четырех человек уточняются. Среди жертв 15 женщин и 9 мужчин, 19 раненых имеют минно-взрывные травмы.

Смертоносный удар рф по Яровой: полиция идентифицировала 20 погибших, данные еще четырех человек уточняются

Правоохранители идентифицировали 20 погибших в результате авиаудара по Яровой в Донецкой области, данные еще четырех человек уточняются, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным правоохранителей, для сбора доказательств военного преступления были созданы дополнительные следственно-оперативные группы. Следователи и криминалистическая лаборатория продолжают работать над идентификацией тел.

Уже идентифицировано 20 погибших, из них 15 женщин и девять мужчин. Среди раненых – пятеро мужчин и 14 женщин. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы 

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Нацполиции, работа правоохранителей на месте массового убийства гражданских была осложнена атаками вражеских дронов.

Из поселка продолжается эвакуация, которую проводят подразделение "Белый ангел" и волонтеры.

Реальность российского террора и зверств: Сибига о смертоносной атаке на Яровую на фоне начала 80-й сессии Генассамблеи ООН09.09.25, 16:52 • 1978 просмотров

Напомним

Сегодня войска РФ сбросили управляемую авиабомбу на людей в момент выдачи им пенсий.

Сейчас известно о 24 погибших и 19 раненых.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Донецкая область
благотворительность