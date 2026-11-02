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Смертоносна атака на Комишуваху: кількість жертв зросла до 24, пошук зниклих ускладнює загроза повторного удару

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Після російського удару по школі в Комишувасі загинули 24 людини, є поранені. Пошук ускладнює загроза повторної атаки.

Смертоносна атака на Комишуваху: кількість жертв зросла до 24, пошук зниклих ускладнює загроза повторного удару

У Комишувасі після ворожого удару кількість жертв зросла до 24, пошук і порятунок людей ускладнює загроза повторного удару. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

Станом на цю хвилину кількість загиблих зросла до 24. Щирі співчуття рідним і близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Пошук і порятунок людей ускладнює загроза повторного удару. Немає жодних сумнівів: росіяни достеменно знали, що саме тут місцеві жителі щотижня отримують допомогу 

- повідомив Корецький.

Додамо

Раніше секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомляла про 18 загиблих та 27 зниклих безвісти.

Нагадаємо

росія завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Зранку росіяни скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді окупанти завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.

Антоніна Туманова

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