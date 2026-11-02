Смертоносна атака на Комишуваху: кількість жертв зросла до 24, пошук зниклих ускладнює загроза повторного удару
Київ • УНН
Після російського удару по школі в Комишувасі загинули 24 людини, є поранені. Пошук ускладнює загроза повторної атаки.
У Комишувасі після ворожого удару кількість жертв зросла до 24, пошук і порятунок людей ускладнює загроза повторного удару. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.
Станом на цю хвилину кількість загиблих зросла до 24. Щирі співчуття рідним і близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Пошук і порятунок людей ускладнює загроза повторного удару. Немає жодних сумнівів: росіяни достеменно знали, що саме тут місцеві жителі щотижня отримують допомогу
Додамо
Раніше секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомляла про 18 загиблих та 27 зниклих безвісти.
Нагадаємо
росія завдала цілеспрямованого удару по школі в селищі Комишуваха Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу місцевим жителям. Зранку росіяни скинули на школу авіабомби. Люди сховалися в укритті, і тоді окупанти завдали повторного удару: ще дев'ять авіабомб саме по укриттю.