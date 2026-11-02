Смертоносная атака на Комышуваху: число жертв возросло до 24, поиски пропавших осложняет угроза повторного удара
Киев • УНН
После российского удара по школе в Комышувахе погибли 24 человека, есть раненые. Поиски осложняет угроза повторной атаки.
В Комышувахе после вражеского удара число жертв возросло до 24, поиск и спасение людей осложняет угроза повторного удара. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.
По состоянию на эту минуту число погибших возросло до 24. Искренние соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь. Поиск и спасение людей осложняет угроза повторного удара. Нет никаких сомнений: россияне точно знали, что именно здесь местные жители еженедельно получают помощь
Добавим
Ранее секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко сообщала о 18 погибших и 27 пропавших без вести.
Напомним
Россия нанесла целенаправленный удар по школе в поселке Комышуваха Запорожской области, где раздавали гуманитарную помощь местным жителям. Утром россияне сбросили на школу авиабомбы. Люди спрятались в укрытии, и тогда оккупанты нанесли повторный удар: еще девять авиабомб — именно по укрытию.