Смертельна ДТП в Польщі: у лікарнях залишаються 22 особи

Контекст

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.

За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

У Польщі були впізнані вже троє загиблих в ДТП з автобусом українців, станом на післяобідню пору 6 березня в лікарнях перебували 29 постраждалих, в тому числі 9 з них були у важкому стані.

Пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було. Перша група із 24 українців у ніч на 6 березня вже вирушила до України.

Напередодні польська прокуратура пред’явила звинувачення водієві українського рейсового автобуса.