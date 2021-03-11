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Смертельное ДТП в Польше: в больницах остаются 22 человека

Киев  •  УНН

 • 20861 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. По состоянию на утро четверга в больницах остается 22 человека, пострадавших в результате ДТП автобуса “Познань-Херсон”, произошедшей на территории Польши, пишет УНН со ссылкой на информацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Цитата

“По состоянию на 7 часов 11 марта в информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 22 человека (из них 2 в тяжелом состоянии). Событие находится на контроле МИД Украины”, - говорится в сообщении.

Контекст

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, как указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинцев, по состоянию на послеобеденную пору 6 марта в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 9 из них были в тяжелом состоянии.

Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было. Первая группа из 24 украицев в ночь на 6 марта уже отправилась в Украину.

Накануне польская прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса.

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