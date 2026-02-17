Смертельна ДТП на блокпосту: суд зменшив заставу екссудді Тандиру на 100 млн грн
Київ • УНН
Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру до 20 млн гривень. Прокурори вимагали тримання під вартою без права застави для обвинуваченого у смертельній ДТП.
Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру до 20 млн гривень. Повідомила УНН речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.
Київський апеляційний суд зменшив заставу (для Тандира - ред.) до 20 млн
За її словами, прокурори просили запобіжний у вигляді тримання під вартою без права застави.
Додамо
Як повідомляв УНН, у січні Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід екссудді Олексію Тандиру, обвинуваченому у смертельній ДТП на блокпосту, у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн.
Нагадаємо
25 травня 2023 року, керуючи автомобілем "Lexus ES 350" у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, який ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.
Санкція ч. 3 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.