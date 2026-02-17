$43.170.07
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - Умєров
12:23 • 6218 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небі
12:15 • 8206 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 12732 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 20419 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставу
17 лютого, 04:30 • 31408 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 42655 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 51171 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38235 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 64236 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Смертельна ДТП на блокпосту: суд зменшив заставу екссудді Тандиру на 100 млн грн

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру до 20 млн гривень. Прокурори вимагали тримання під вартою без права застави для обвинуваченого у смертельній ДТП.

Смертельна ДТП на блокпосту: суд зменшив заставу екссудді Тандиру на 100 млн грн

Київський апеляційний суд зменшив заставу екссудді Олексію Тандиру до 20 млн гривень. Повідомила УНН речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

Київський апеляційний суд зменшив заставу (для Тандира - ред.) до 20 млн 

- повідомила Винокурова.

За її словами, прокурори просили запобіжний у вигляді тримання під вартою без права застави.

Додамо

Як повідомляв УНН, у січні Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід екссудді Олексію Тандиру, обвинуваченому у смертельній ДТП на блокпосту, у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн.

Нагадаємо

25 травня 2023 року, керуючи автомобілем "Lexus ES 350" у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, який ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Санкція ч. 3 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Павло Башинський

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна гвардія України
Київ