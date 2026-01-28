$42.960.17
Смертельна ДТП на блокпосту: екссуддя Тандир зможе вийти під заставу в понад 119 млн грн

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Святошинський райсуд Києва продовжив запобіжний захід екссудді Олексію Тандиру, обвинуваченому у смертельній ДТП. Суд призначив тримання під вартою із заставою 119,88 млн грн.

Смертельна ДТП на блокпосту: екссуддя Тандир зможе вийти під заставу в понад 119 млн грн

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід екссудді Олексію Тандиру, обвинуваченому у смертельній ДТП на блокпосту, у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн, передає УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Сьогодні Святошинський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу колишньому судді одного з районних судів Київської області, який притягується до кримінальної відповідальності за вчинення смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.

Прокурор наполягав на продовженні варти без визначення застави. Суд частково задовольнив клопотання прокурора, застосувавши до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн.

Нагадаємо

25 травня 2023 року, керуючи автомобілем "Lexus ES 350" у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, який ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО25.01.26, 05:35 • 28143 перегляди

Санкція ч. 3 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Павло Башинський

Кримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Національна гвардія України
Київ