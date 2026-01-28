Смертельна ДТП на блокпосту: екссуддя Тандир зможе вийти під заставу в понад 119 млн грн

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід екссудді Олексію Тандиру, обвинуваченому у смертельній ДТП на блокпосту, у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн, передає УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Сьогодні Святошинський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу колишньому судді одного з районних судів Київської області, який притягується до кримінальної відповідальності за вчинення смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України.

Прокурор наполягав на продовженні варти без визначення застави. Суд частково задовольнив клопотання прокурора, застосувавши до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 119 млн 880 тис. грн.

Нагадаємо

25 травня 2023 року, керуючи автомобілем "Lexus ES 350" у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, який ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Санкція ч. 3 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.