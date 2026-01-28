Смертельное ДТП на блокпосту: экс-судья Тандыр сможет выйти под залог в более 119 млн грн
Святошинский райсуд Киева продлил меру пресечения экс-судье Алексею Тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП. Суд назначил содержание под стражей с залогом 119,88 млн грн.
Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения экс-судье Алексею Тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП на блокпосту, в виде содержания под стражей с определением залога в размере 119 млн 880 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Детали
Сегодня Святошинский районный суд города Киева принял решение о продлении меры пресечения бывшему судье одного из районных судов Киевской области, который привлекается к уголовной ответственности за совершение смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Прокурор настаивал на продлении ареста без определения залога. Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, применив к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 119 млн 880 тыс. грн.
Напомним
25 мая 2023 года, управляя автомобилем "Lexus ES 350" в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии, который нес службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.
Санкция ч. 3 ст. 286-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.