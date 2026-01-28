Смертельное ДТП на блокпосту: экс-судья Тандыр сможет выйти под залог в более 119 млн грн

$42.960.17
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 9058 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 16576 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 21556 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 22089 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 22821 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 26186 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44415 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57454 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 43018 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем28 января, 04:47 • 24936 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб28 января, 04:58 • 30132 просмотра
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами28 января, 05:44 • 22107 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти28 января, 06:22 • 19800 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 38924 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 12004 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 38940 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 76117 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 56326 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 74228 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 29905 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 28974 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 36110 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 39123 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 44885 просмотра
Смертельное ДТП на блокпосту: экс-судья Тандыр сможет выйти под залог в более 119 млн грн

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Святошинский райсуд Киева продлил меру пресечения экс-судье Алексею Тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП. Суд назначил содержание под стражей с залогом 119,88 млн грн.

Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения экс-судье Алексею Тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП на блокпосту, в виде содержания под стражей с определением залога в размере 119 млн 880 тыс. грн, передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Сегодня Святошинский районный суд города Киева принял решение о продлении меры пресечения бывшему судье одного из районных судов Киевской области, который привлекается к уголовной ответственности за совершение смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 22-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Прокурор настаивал на продлении ареста без определения залога. Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, применив к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 119 млн 880 тыс. грн.

Напомним

25 мая 2023 года, управляя автомобилем "Lexus ES 350" в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии, который нес службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-судье Тандыру компенсацию за содержание в СИЗО25.01.26, 05:35

Санкция ч. 3 ст. 286-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная гвардия Украины
Киев