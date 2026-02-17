Смертельное ДТП на блокпосту: суд уменьшил залог экс-судье Тандыру на 100 млн грн

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:59 • 2646 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 6824 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 8824 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 13005 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 20679 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 31539 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 42781 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 51267 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38293 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 64507 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.9м/с
68%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 21739 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 19321 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 19663 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 17558 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 19451 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 14342 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 34297 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 44133 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 64507 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 69385 просмотра
Актуальные люди
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Илон Маск
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швейцария
Женева
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 6662 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 4938 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 22857 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 20518 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 23343 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
WhatsApp
Facebook

Смертельное ДТП на блокпосту: суд уменьшил залог экс-судье Тандыру на 100 млн грн

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Киевский апелляционный суд уменьшил залог экс-судье Алексею Тандыру до 20 млн гривен. Прокуроры требовали содержания под стражей без права залога для обвиняемого в смертельном ДТП.

Смертельное ДТП на блокпосту: суд уменьшил залог экс-судье Тандыру на 100 млн грн

Киевский апелляционный суд уменьшил залог экс-судье Алексею Тандыру до 20 млн гривен. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.

Киевский апелляционный суд уменьшил залог (для Тандыра - ред.) до 20 млн

- сообщила Винокурова.

По ее словам, прокуроры просили меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Добавим

Как сообщал УНН, в январе Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения экс-судье Алексею Тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП на блокпосту, в виде содержания под стражей с определением залога в размере 119 млн 880 тыс. грн.

Напомним

25 мая 2023 года, управляя автомобилем "Lexus ES 350" в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии, который нес службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.

Санкция ч. 3 ст. 286-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Военное положение
Война в Украине
Национальная гвардия Украины
Киев