Смертельное ДТП на блокпосту: суд уменьшил залог экс-судье Тандыру на 100 млн грн
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд уменьшил залог экс-судье Алексею Тандыру до 20 млн гривен. Прокуроры требовали содержания под стражей без права залога для обвиняемого в смертельном ДТП.
Киевский апелляционный суд уменьшил залог экс-судье Алексею Тандыру до 20 млн гривен. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.
Киевский апелляционный суд уменьшил залог (для Тандыра - ред.) до 20 млн
По ее словам, прокуроры просили меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Как сообщал УНН, в январе Святошинский районный суд Киева продлил меру пресечения экс-судье Алексею Тандыру, обвиняемому в смертельном ДТП на блокпосту, в виде содержания под стражей с определением залога в размере 119 млн 880 тыс. грн.
25 мая 2023 года, управляя автомобилем "Lexus ES 350" в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии, который нес службу на блокпосту. От полученных травм потерпевший погиб на месте происшествия.
Санкция ч. 3 ст. 286-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.