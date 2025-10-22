Смерть немовляти у Рівному: медсестрі повідомили про підозру

У Рівному повідомили про підозру медсестрі, службова недбалість якої призвела до смерті двомісячної дівчинки, передає УНН із посиланням на Рівненську обласну прокуратуру.

... медичній сестрі повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило смерть дитини - йдеться у повідомленні.

Деталі

У грудні 2022 року в одній із дитячих лікарень Рівненщини проводили операцію 2-місячній дівчинці. Під час хірургічного втручання немовля лежало на животі.

Підозрювана медсестра принесла до операційної необліковану та не передбачену протоколом електричну грілку, втім не проконтролювала її температури і немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Від отриманих ушкоджень дівчинка померла.

У ході слідства допитано свідків, проведено комплекс судових експертиз.

Після отримання висновків експертів, на підставі зібраних доказів, правоохоронці повідомили про підозру медсестрі, яка відповідала за підготовку операційної та допустила злочинну недбалість.

У Сумах спалахнула пожежа у багатоповерхівці, загинуло немовля