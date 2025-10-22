Смерть младенца в Ровно: медсестре сообщили о подозрении
Медсестре сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти двухмесячной девочки. Младенец получил термический ожог 45% тела от неучтенной грелки в декабре 2022 года.
В Ровно сообщили о подозрении медсестре, служебная халатность которой привела к смерти двухмесячной девочки, передает УНН со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.
... медицинской сестре сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло смерть ребенка
Детали
В декабре 2022 года в одной из детских больниц Ровенской области проводили операцию 2-месячной девочке. Во время хирургического вмешательства младенец лежал на животе.
Подозреваемая медсестра принесла в операционную неучтенную и не предусмотренную протоколом электрическую грелку, однако не проконтролировала ее температуру, и младенец получил термический ожог 45% поверхности тела. Больше всего пострадали лицо, живот, грудь и ноги. От полученных повреждений девочка умерла.
В ходе следствия допрошены свидетели, проведен комплекс судебных экспертиз.
После получения выводов экспертов, на основании собранных доказательств, правоохранители сообщили о подозрении медсестре, которая отвечала за подготовку операционной и допустила преступную халатность.
