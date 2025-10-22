$41.740.01
48.470.19
ukenru
10:59 • 4846 просмотра
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
09:47 • 10668 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 12901 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 18815 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 27732 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
22 октября, 05:20 • 27026 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 34956 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45491 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 43993 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35278 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Смерть младенца в Ровно: медсестре сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

Медсестре сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти двухмесячной девочки. Младенец получил термический ожог 45% тела от неучтенной грелки в декабре 2022 года.

В Ровно сообщили о подозрении медсестре, служебная халатность которой привела к смерти двухмесячной девочки, передает УНН со ссылкой на Ровенскую областную прокуратуру.

... медицинской сестре сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло смерть ребенка 

- говорится в сообщении.

Детали

В декабре 2022 года в одной из детских больниц Ровенской области проводили операцию 2-месячной девочке. Во время хирургического вмешательства младенец лежал на животе.

Подозреваемая медсестра принесла в операционную неучтенную и не предусмотренную протоколом электрическую грелку, однако не проконтролировала ее температуру, и младенец получил термический ожог 45% поверхности тела. Больше всего пострадали лицо, живот, грудь и ноги. От полученных повреждений девочка умерла.

В ходе следствия допрошены свидетели, проведен комплекс судебных экспертиз.

После получения выводов экспертов, на основании собранных доказательств, правоохранители сообщили о подозрении медсестре, которая отвечала за подготовку операционной и допустила преступную халатность.

В Сумах вспыхнул пожар в многоэтажке, погиб младенец20.02.25, 17:36 • 30573 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Электроэнергия
Ровно