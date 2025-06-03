Сльозогінний газ і побиття: на Рівненщині працівникам ТЦК повідомили про підозру за насильницьку мобілізацію

Офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського ТЦК та СП повідомили про підозру через примусову мобілізацію військовозобов’язаного чоловіка, якого силоміць утримували, а двоє посадовців ще й побили. Про це повідомило ДБР, передає УНН.

21 лютого 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району працівники ТЦК та СП помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля

Як зазначили у Державному Бюро розслідувань, у момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу.

Однак за це двоє військовослужбовців вирішили "покарати" чоловіка й завдали йому "численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі".

Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Під фізичним тиском він заповнив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК, - повідомили у ДБР.

При цьому, як повідомляється, ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час.

Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області