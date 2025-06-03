Слезоточивый газ и избиения: в Ровенской области работникам ТЦК сообщили о подозрении за насильственную мобилизацию

Офицеру и двум военнослужащим Дубенского ТЦК и СП сообщили о подозрении из-за принудительной мобилизации военнообязанного мужчины, которого силой удерживали, а двое должностных лиц еще и избили. Об этом сообщило ГБР, передает УНН.

21 февраля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в селе Иванне Дубенского района работники ТЦК и СП заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затащили в служебный автомобиль

Как отметили в Государственном Бюро расследований, в момент инцидента у пострадавшего был при себе сигнальный пистолет, из которого он произвел выстрел в воздух, чтобы позвать на помощь.

Однако за это двое военнослужащих решили "наказать" мужчину и нанесли ему "многочисленные удары в разные части туловища и головы, когда он уже лежал на земле".

В результате мужчина получил легкие телесные повреждения. Под физическим давлением он заполнил свои анкетные данные и был насильно доставлен в ТЦК, - сообщили в ГБР.

При этом, как сообщается, еще в 2019 году его признали непригодным к военной службе в мирное время.

Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому сейчас мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ровенской области