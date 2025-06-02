Чиновник ТЦК, который фальсифицировал данные о мобилизованных на Франковщине, получил подозрение
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области чиновник ТЦК вносил ложные данные о военнообязанных, чтобы искусственно повысить показатели мобилизации. Ему уже сообщили о подозрении, продолжается следствие.
Одному из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, который вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации, сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
Детали
Как выяснило следствие, должностное лицо с помощью своего криптографического ключа несанкционированно меняло сведения в карточках военнообязанных. Чиновник оформлял их якобы привлечение в армию, снимал с учета и выдавал направление в три разные воинские части. При этом достоверно знал, что указанные лица избежали мобилизации.
Правоохранители уже установили 17 человек, которых злоумышленник "прикрыл" от мобилизации. Все они находились по месту жительства, а воинские части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.
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Следствие считает, что действия должностного лица были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.
Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
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Напомним
На Буковине разоблачили председателя ВВК и его сообщника, которые организовали схему выдачи фиктивных диагнозов для уклонения от мобилизации. Цена услуг колебалась от 5 до 10 тыс. долларов.