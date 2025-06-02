Чиновник ТЦК, который фальсифицировал данные о мобилизованных на Франковщине, получил подозрение

Одному из начальников территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области, который вносил ложную информацию в автоматизированную систему учета с целью фиктивного повышения показателей мобилизации, сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Детали

Как выяснило следствие, должностное лицо с помощью своего криптографического ключа несанкционированно меняло сведения в карточках военнообязанных. Чиновник оформлял их якобы привлечение в армию, снимал с учета и выдавал направление в три разные воинские части. При этом достоверно знал, что указанные лица избежали мобилизации.

Правоохранители уже установили 17 человек, которых злоумышленник "прикрыл" от мобилизации. Все они находились по месту жительства, а воинские части, в которые их якобы направили, подтвердили отсутствие таких мобилизованных в своих рядах.

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Следствие считает, что действия должностного лица были умышленными и направленными на искусственное улучшение отчетности по мобилизации.

Ему инкриминируют несанкционированное изменение информации в автоматизированной системе лицом с правом доступа, совершенное повторно (ч. 3 ст. 362 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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Напомним

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