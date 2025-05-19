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В Харькове отстранили от обязанностей руководство ТЦК после гибели мужчины

Киев • УНН

 • 210 просмотра

В Харькове отстранили от должностей начальника и заместителя Шевченковского ТЦК на время расследования гибели мужчины. Начато служебное расследование, открыто уголовное производство.

В Харькове отстранили от обязанностей руководство ТЦК после гибели мужчины

В Харькове начальника Шевченковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и его заместителя отстранили от работы на время следствия по делу о гибели мужчины на территории объекта. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Восток", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что командующим войсками ОК "Восток" назначено служебное расследование действий военнослужащих во время трагического случая "и для выяснения всех обстоятельств, предшествовавших этому".

Продолжаются следственные действия, осуществляемые правоохранительными органами. Их предварительное заключение после работы на месте происшествия следственно-оперативной группы и экспертов - 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна

- указывается в сообщении.

Военные уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство", соответствующие материалы направлены в Государственное бюро расследований для проверки действий военнослужащих и работников ТЦК.

"Командование ... оказывает всестороннее и полное содействие работе правоохранительных органов. По результатам следственных действий и судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и кадровые решения. В случае объявления подозрений должностным лицам ТЦК и СП они также немедленно будут отстранены от исполнения служебных обязанностей. ... В случае установления вины должностных лиц они будут привлечены к строгой ответственности", - резюмировали в ОК "Восток".

Напомним

В Харькове мужчина погиб после падения из окна здания ТЦК. Впоследствии в учреждении отрицали причастность к убийству мужчины.

В сети сообщалось, что сотрудники ТЦК дважды задерживали его на улице: один раз избили, а через несколько дней - отвезли в Центр, после чего родственникам сообщили о совершении им самоубийства.

Военный ударил мужчину в Харькове во время проверки документов: что говорят в ТЦК 11.05.25, 19:27 • 14757 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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