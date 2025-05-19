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У Харкові відсторонили від обов'язків керівництво ТЦК після загибелі чоловіка

Київ • УНН

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У Харкові відсторонили від посад начальника та заступника Шевченківського ТЦК на час розслідування загибелі чоловіка. Розпочато службове розслідування, відкрито кримінальне провадження.

У Харкові відсторонили від обов'язків керівництво ТЦК після загибелі чоловіка

У Харкові начальника Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та його заступника відсторонили від роботи на час слідства у справі про загибель чоловіка на території об'єкту. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Схід", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що командувачем військ ОК "Схід" призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час трагічного випадку "та для з'ясування всіх обставин, які передували цьому".

Тривають слідчі дії, які здійснюють правоохоронні органи. Їх попередній висновок після роботи на місці події слідчо-оперативної групи та експертів - 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна

- вказується у повідомленні.

Військові уточнили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство", відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників ТЦК.

"Командування ... надає всебічне і повне сприяння роботі правоохоронних органів. За результатами слідчих дій та судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні і кадрові рішення. В разі оголошення підозр посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов'язків. ... В разі встановлення провини посадових осіб вони будуть притягнуті до суворої відповідальності", - резюмували у ОК "Схід".

Нагадаємо

У Харкові чоловік загинув після падіння з вікна будівлі ТЦК. Згодом в установі заперечили причетність до вбивства чоловіка.

У мережі повідомлялося, що працівники ТЦК двічі затримували його на вулиці: один раз побили, а через декілька днів - відвезли до Центру, після чого родичів повідомили про скоєння ним самогубства.

Військовий вдарив чоловіка в Харкові під час перевірки документів: що кажуть в ТЦК 11.05.25, 19:27 • 14757 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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