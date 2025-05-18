У Харківському ТЦК заперечують причетність до вбивства чоловіка: він випав з вікна

У соцмережах набирає обертів відео зі звинуваченнями щодо ймовірного вбивства чоловіка у Шевченківському ТЦК Харкова. За кілька днів до смерті його нібито двічі затримували працівники Центру і один раз навіть побили. У ТЦК заперечують причетність до насильства та стверджують, що чоловік загинув, випавши з вікна. Триває офіційне розслідування повідомляє Харківський ОТЦК та СП передає УНН.

Деталі

У мережі почало ширитися відео, у якому стверджується, що чоловіка вбили у Шевченківському ТЦК Харкова. Повідомляється, що працівники ТЦК двічі затримувалм його на вулиці: один раз побили, а через декілька днів - відвезли до Центру, після чого родичів повідомили про скоєння ним самогубства.

У ТЦК прокоментували інцидент, зазначивши, що дійсно зупиняли померлого громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів, яких той не мав. За словами військовослужбовців чоловік відмовився прослідувати до відділу поліції, але добровільно погодився поїхати до приміщення ТЦК та СП.

Жодних протиправних дій щодо громадянина вчинено не було. Ввечері 12 травня чоловіка без ознак життя виявили на території ТЦК та СП. На місце події було викликано правоохоронців, для проведення слідчих дій. Під час попереднього вивчення обставин було встановлено, що чоловік загинув внаслідок падіння з вікна коридору третього поверху будівлі - зазначили у ТЦК.

У Центрі комплектування додали, що командування і особовий склад надає максимальне сприяння проведенню розслідуванню для з'ясування всіх обставин.

До завершення слідчих дій наполегливо закликаємо громадян та представників медіа не робити попередніх висновків, дотримуватися інформаційної гігієни - перевіряйте інформацію та утримуйтесь від споживання неперевірених, перекручених та маніпулятивних повідомлень - додали у ТЦК.

Військовий вдарив чоловіка в Харкові під час перевірки документів: що кажуть в ТЦК