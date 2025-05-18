В Харьковском ТЦК отрицают причастность к убийству мужчины: он выпал из окна

В соцсетях набирает обороты видео с обвинениями в вероятном убийстве мужчины в Шевченковском ТЦК Харькова. За несколько дней до смерти его якобы дважды задерживали работники Центра и один раз даже избили. В ТЦК отрицают причастность к насилию и утверждают, что мужчина погиб, выпав из окна. Продолжается официальное расследование, сообщает Харьковский ОТЦК и СП, передает УНН.

Детали

В сети начало распространяться видео, в котором утверждается, что мужчину убили в Шевченковском ТЦК Харькова. Сообщается, что работники ТЦК дважды задерживали его на улице: один раз избили, а через несколько дней - отвезли в Центр, после чего родственникам сообщили о совершении им самоубийства.

В ТЦК прокомментировали инцидент, отметив, что действительно останавливали умершего гражданина для установления личности и проверки военно-учетных документов, которых у того не было. По словам военнослужащих, мужчина отказался проследовать в отдел полиции, но добровольно согласился поехать в помещение ТЦК и СП.

Никаких противоправных действий в отношении гражданина совершено не было. Вечером 12 мая мужчину без признаков жизни обнаружили на территории ТЦК и СП. На место происшествия были вызваны правоохранители для проведения следственных действий. В ходе предварительного изучения обстоятельств было установлено, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания - отметили в ТЦК.

В Центре комплектования добавили, что командование и личный состав оказывают максимальное содействие проведению расследования для выяснения всех обстоятельств.

До завершения следственных действий настоятельно призываем граждан и представителей СМИ не делать предварительных выводов, соблюдать информационную гигиену - проверяйте информацию и воздерживайтесь от потребления непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений - добавили в ТЦК.

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