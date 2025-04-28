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Торгували фіктивними діагнозами: на Буковині викрили злочинну схему за участі голови ВЛК і його спільника

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

На Буковині викрито голову ВЛК та його спільника, які організували схему видачі фіктивних діагнозів для ухилення від мобілізації. Ціна послуг коливалася від 5 до 10 тис. доларів.

Торгували фіктивними діагнозами: на Буковині викрили злочинну схему за участі голови ВЛК і його спільника

На Буковині правоохоронці викрили злочину схему оформлення і видачі документів із фальшивими діагнозами для військовозобов’язаних, які хотіли уникнути мобілізації, за участі голови ВЛК і його спільника. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру голові ВЛК при міському ТЦК та СП, а також його спільнику за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, підозрювані розробили схему оформлення і видачі документів із фіктивними діагнозами для військовозобов’язаних, які хотіли уникнути мобілізації. За гроші вони пропонували різний спектр послуг, серед яких - можливість визнання чоловіків тимчасово непридатними до військової служби та повне виключення з військового обліку. Ціна коливалася від 5 до 10 тис доларів США.

Під час одержання частини обумовленої суми коштів у розмірі 1700 доларів США за готовий пакет документів посередника та голову ВЛК затримано в порядку ст. 208 КПК України. Встановлення всі причетні до незаконної оборудки особи. 

Водночас задокументовано декілька фактів отримання фігурантами хабара. Під час обушків на роботі та вдома у голови ВЛК виявлено та вилучено низку медичних документів та інші докази протиправної діяльності.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Викрито правоохоронця, який за 15 тисяч доларів переправив ухилянта лісами до Польщі26.04.25, 08:42 • 3539 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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