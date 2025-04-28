Торговали фиктивными диагнозами: на Буковине разоблачили преступную схему с участием председателя ВВК и его сообщника
Киев • УНН
На Буковине разоблачили председателя ВВК и его сообщника, которые организовали схему выдачи фиктивных диагнозов для уклонения от мобилизации. Цена услуг колебалась от 5 до 10 тыс. долларов.
На Буковине правоохранители разоблачили преступную схему оформления и выдачи документов с фальшивыми диагнозами для военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации, с участием председателя ВВК и его сообщника. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении председателю ВВК при городском ТЦК и СП, а также его сообщнику по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)
Детали
По данным следствия, подозреваемые разработали схему оформления и выдачи документов с фиктивными диагнозами для военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации. За деньги они предлагали разный спектр услуг, среди которых - возможность признания мужчин временно непригодными к военной службе и полное исключение из военного учета. Цена колебалась от 5 до 10 тыс долларов США.
Во время получения части оговоренной суммы средств в размере 1700 долларов США за готовый пакет документов посредника и председателя ВВК задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Установление все причастные к незаконной сделки лица.
В то же время задокументировано несколько фактов получения фигурантами взятки. Во время обысков на работе и дома у председателя ВВК выявлен и изъят ряд медицинских документов и другие доказательства противоправной деятельности.
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
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