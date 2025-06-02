Посадовець ТЦК на Прикарпатті отримав підозру за фальсифікацію даних про мобілізованих
Київ • УНН
На Івано-Франківщині посадовець ТЦК вносив неправдиві дані про військовозобов’язаних, щоб штучно підвищити показники мобілізації. Йому вже повідомили про підозру, триває слідство.
Одному з начальників територіального центру комплектування в Івано-Франківській області, який вносив неправдиву інформацію до автоматизованої системи обліку з метою фіктивного підвищення показників мобілізації, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
Деталі
Як з'ясувало слідство, посадовець за допомогою свого криптографічного ключа несанкціоновано змінював відомості у картках військовозобов’язаних. Чиновник оформлював їхнє нібито залучення до війська, знімав з обліку та видавав направлення до трьох різних військових частин. При цьому достеменно знав, що зазначені особи уникнули мобілізації.
Правоохоронці вже встановили 17 осіб, яких зловмисник "прикрив" від мобілізації. Усі вони перебували за місцем проживання, а військові частини, до яких їх начебто скерували, підтвердили відсутність таких мобілізованих у своїх лавах.
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Слідство вважає, що дії посадовця були умисними та спрямованими на штучне покращення звітності щодо мобілізації.
Йому інкримінують несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою з правом доступу, вчинену повторно (ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.
Розслідування триває.
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