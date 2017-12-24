Словаччина запалила різдвяні вогні
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 24 грудня. УНН. Сьогодні сусідня із Україною Словаччина відзначає Святвечір – переддень католицького Різдва. Це чи не найголовніше релігійне свято в країні, передає кореспондент УНН.
Друге за розміром місто у Словаччині — Кошице — цими днями запалило різдвяно-новорічні вогні, що перетворило центр Кошицького краю на ілюміновану казку. Здавна Кошице є туристичним центром країни, а у 2013 році місто вибороло статус “Культурної столиці Європи”. Окрім того, у Кошице розташована найбільша церква Словаччини — Собор Святої Єлизавети.
Тисячі туристів у ці дні відвідують унікальне словацьке місто. Тут нині діє кілька різдвяних ярмарків, виставка льодових скульптур, а увесь центр старовинного міста прикрашають тисячі гірлянд та світлових інсталяцій. Словацькі ялинки прикрашені переважно вогниками, іграшки та дощик на них — рідкість.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ужгороді прикрасили найменшу "офіційну новорічну ялинку" в Україні
Зимові свята надають Кошице особливого аромату — лаванди, глінтвейну, місцевої кухні та часникової нотки угорського лангоша, який смажать практично у кожному гастрономічному наметові. На смак різдвяне Кошице — кислувато-солоне в силу специфіки національної словацької кухні. На ярмарку смажать м′ясо та капусту, ковбаски, каштани та гігантські деруни. Найпопулярніші сувеніри — це дерев′яні фігурки, вироби із каменю, шкіри і скла, янголи та дзвіночки, мішечки з лавандою та кераміка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Осінь в Європі: атмосферність Будапешту та передріздвяний Відень
Особлива атмосфера панує й у місцевих торговельних центрах, адже на святковий шопінг до Кошице приїхали туристи зі Словаччини та сусідньої України. Сезон святкових знижок тут розпочався кілька тижнів тому.
До речі, до українського Ужгорода з Кошице усього 95 кілометрів (це міста-побратими), а прапор Кошице жовто-блакитний із зображенням власного герба. Для закарпатців Кошице — популярний напрям для подорожей. Компактне місто, що за майже 800 років існування увібрало у себе архітектурну спадщину кількох епох, зберегло практично недоторканим історичний центр і постійно розвиває сучасну інфраструктуру.
Кошицькі собори, театри, музеї, палаци привабливі у будь-яку пору року, але, на думку туристів, найбільше місту пасує саме зимова пора.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві засвітили вогні на головній ялинці