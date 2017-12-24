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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Словакия зажгла рождественские огни

Киев • УНН

 • 27215 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сегодня соседняя с Украиной Словакия отмечает Сочельник - канун католического Рождества. Это едва ли не самый главный религиозный праздник в стране, передает корреспондент УНН.

Словакия зажгла рождественские огни

Второй по величине город в Словакии - Кошице - на днях зажег рождественско-новогодние огни, что превратило центр Кошицкого края на иллюминированную сказку. Издавна Кошице является туристическим центром страны, а в 2013 году город завоевал статус "Культурной столицы Европы". Кроме того, в Кошице расположена самая большая церковь Словакии - Собор Святой Елизаветы.

Тысячи туристов в эти дни посещают уникальный словацкий город. Здесь в настоящее время действует несколько рождественских ярмарок, выставка ледовых скульптур, а весь центр старинного города украшают тысячи гирлянд и световых инсталляций. Словацкие елки украшены преимущественно огоньками, игрушки и дождик на них - редкость.

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Зимние праздники придают Кошице особого аромата - лаванды, глинтвейна, местной кухни и чесночной нотки венгерского лангоша, который жарят практически в каждой гастрономической палатке. На вкус рождественский Кошице - кисловато-соленый в силу специфики национальной словацкой кухни. На ярмарке жарят мясо и капусту, колбаски, каштаны и гигантские драники. Самые популярные сувениры - это деревянные фигурки, изделия из камня, кожи и стекла, ангелы и колокольчики, мешочки с лавандой и керамика.

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Особая атмосфера царит и в местных торговых центрах, ведь на праздничный шопинг в Кошице приехали туристы из Словакии и соседней Украины. Сезон праздничных скидок здесь начался несколько недель назад.

Кстати, до украинского Ужгорода из Кошице всего 95 километров (это города-побратимы), а флаг Кошице желто-голубой с изображением собственного герба. Для закарпатцев Кошице - популярное направление для путешествий. Компактный город, который за почти 800 лет существования вобрал в себя архитектурное наследие нескольких эпох, сохранил практически нетронутым исторический центр и постоянно развивает современную инфраструктуру.

Кошицкие соборы, театры, музеи, дворцы привлекательные в любое время года, но, по мнению туристов, больше всего городу подходит именно зимнее время.

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