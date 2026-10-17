Скасування санкцій проти рф не зупинить війну - Зеленський
Київ • УНН
Український президент назвав послаблення санкцій проти росії рішенням, яке не зупиняє війну й допомагає росіянам.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з росії санкцій буде продовжуватися. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передає УНН.
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Він додав, що угода між США і рф щодо постачання дизеля, а також блокування закону, який підтримував нині покійний американський сенатор Ліндсі Грем, є далеко не останнім кроком з боку адміністрації Дональда Трампа.
Ми всі дуже поважали Ліндсі. Він віддав своє життя Америці. У нас були прекрасні відносини. І напередодні трагедії Ліндсі був в Україні, завжди підтримував нас дуже сильно і просував якомога більше допомоги Україні. Без нього складно, скажу відверто. Я хочу подякувати і демократам, і республіканцям, які підтримали його законопроєкт. Це була велика перемога. Дійсно двопартійна підтримка. І зараз рішення все це скасувати, все це заблокувати - мені здається, що це неправильно. І точно допомагає тільки росіянам. Точно допомагає тільки їхній радості і бажанню постійно вбивати людей. Це точно не зупиняє війну
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження "пекельних санкцій" за законом Ліндсі Грема проти росії, однак одразу призупинив їхню дію на невизначений термін. Обмеження передбачені законом, який Конгрес ухвалив для посилення економічного тиску на кремль через війну рф проти України.