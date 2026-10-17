Отмена санкций против рф не остановит войну - Зеленский
Киев • УНН
Украинский президент назвал ослабление санкций против россии решением, которое не останавливает войну и помогает россиянам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с россии будет продолжаться. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.
Детали
Он добавил, что соглашение между США и рф о поставках дизеля, а также блокирование закона, который поддерживал ныне покойный американский сенатор Линдси Грэм, - далеко не последний шаг со стороны администрации Дональда Трампа.
Мы все очень уважали Линдси. Он отдал свою жизнь Америке. У нас были прекрасные отношения. И накануне трагедии Линдси был в Украине, всегда очень сильно поддерживал нас и продвигал как можно больше помощи Украине. Без него сложно, скажу откровенно. Я хочу поблагодарить и демократов, и республиканцев, которые поддержали его законопроект. Это была большая победа. Действительно двухпартийная поддержка. И сейчас решение все это отменить, все это заблокировать - мне кажется, что это неправильно. И точно помогает только россиянам. Точно помогает только их радости и желанию постоянно убивать людей. Это точно не останавливает войну
Напомним
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "адских санкций" в соответствии с законом Линдси Грэма против России, однако сразу приостановил их действие на неопределенный срок. Ограничения предусмотрены законом, который Конгресс принял для усиления экономического давления на Кремль из-за войны РФ против Украины.