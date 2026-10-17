Отмена санкций против рф не остановит войну - Зеленский

$44.8950.31
ukenru
20:12 • 13994 просмотра
Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах
17 октября, 17:08 • 24482 просмотра
В Молдове задержали украинских пограничников и гражданского, пересекших ДнестрVideo
17 октября, 15:02 • 32358 просмотра
рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian
17 октября, 13:34 • 44335 просмотра
Еврокомиссар Кубилюс назвал производство баллистических ракет Fire Point и развитие Freyja важным изменениемVideo
17 октября, 12:17 • 25789 просмотра
Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский
17 октября, 11:59 • 22845 просмотра
Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский
17 октября, 11:24 • 21258 просмотра
Дизельная сделка - первый шаг: Зеленский считает, что снятие санкций с рф будет продолжаться
17 октября, 11:13 • 17393 просмотра
Генштаб подтвердил поражение дронового завода "робоавиа" и логистики рф
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33441 просмотра
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
17 октября, 10:50 • 15714 просмотра
В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
В Италии вспыхнули масштабные студенческие протесты: на улицы вышли более 400 тысяч человек17 октября, 14:39 • 12063 просмотра
Зеленский заявил, что Украина получает дополнительные боеприпасы для F-1617 октября, 14:49 • 8760 просмотра
Отмена санкций против рф не остановит войну - Зеленский17 октября, 15:30 • 7392 просмотра
россияне казнили пленных военнослужащих ВСУ под Запорожьем - начато расследование17 октября, 16:03 • 6710 просмотра
В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"17:44 • 10967 просмотра
публикации
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33447 просмотра
Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение
Эксклюзив
17 октября, 07:05 • 38913 просмотра
Международный день борьбы с бедностью: почему его отмечают 17 октября и насколько острой остается проблема17 октября, 05:00 • 38721 просмотра
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 63960 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 58792 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Эмманюэль Макрон
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Харьков
Луцк
Реклама
УНН Lite
80-летний Трамп сделал странное признание о своём макияже17 октября, 12:08 • 23945 просмотра
Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа17 октября, 08:12 • 28523 просмотра
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль17 октября, 03:05 • 25665 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto17 октября, 02:05 • 24581 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto17 октября, 01:06 • 23448 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Шахед-136
Хранитель
Бильд

Отмена санкций против рф не остановит войну - Зеленский

Киев • УНН

 • 7456 просмотра

Украинский президент назвал ослабление санкций против россии решением, которое не останавливает войну и помогает россиянам.

Отмена санкций против рф не остановит войну - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с россии будет продолжаться. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает УНН.

Детали

Он добавил, что соглашение между США и рф о поставках дизеля, а также блокирование закона, который поддерживал ныне покойный американский сенатор Линдси Грэм, - далеко не последний шаг со стороны администрации Дональда Трампа.

Мы все очень уважали Линдси. Он отдал свою жизнь Америке. У нас были прекрасные отношения. И накануне трагедии Линдси был в Украине, всегда очень сильно поддерживал нас и продвигал как можно больше помощи Украине. Без него сложно, скажу откровенно. Я хочу поблагодарить и демократов, и республиканцев, которые поддержали его законопроект. Это была большая победа. Действительно двухпартийная поддержка. И сейчас решение все это отменить, все это заблокировать - мне кажется, что это неправильно. И точно помогает только россиянам. Точно помогает только их радости и желанию постоянно убивать людей. Это точно не останавливает войну

- отметил Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "адских санкций" в соответствии с законом Линдси Грэма против России, однако сразу приостановил их действие на неопределенный срок. Ограничения предусмотрены законом, который Конгресс принял для усиления экономического давления на Кремль из-за войны РФ против Украины.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина