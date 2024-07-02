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"Скарбничка здоровʼя": лікарі "Охматдиту" оглянули діток на Черкащині

Київ • УНН

 • 14116 перегляди

Лікарі клініки "Охматдит" відвідали Черкаси, щоб в рамках програми "Скарбничка здоров'я" провести безкоштовні медичні огляди для дітей, в тому числі тих, чиї батьки загинули, захищаючи Україну.

"Скарбничка здоровʼя": лікарі "Охматдиту" оглянули діток на Черкащині

Здоров’я дітей - найбільший головний біль і водночас - найбільший спокій для батьків. Особливо, в умовах повномасштабної війни, коли через обстріли ворога батьки не можуть вчасно довезти своїх дітей до медиків. Тим паче, коли йдеться про дитячих лікарів вузького профілю, до яких подекуди потрібно їхати аж до столиці. Тому лікарі клініки Охматдит за фінансової підтримки бренду "Супер Філео" та у партнерстві з благодійними фондами "МХП-Громаді" і "Діти Героїв" вирішили бути ближчими до маленьких жителів громад і самим приїжджати в різні міста України для обстеження дітей у межах програми "Скарбничка здоров’я", передає УНН.

Деталі

Один із останніх виїздів – у місто Черкаси. Лікарі Охматдиту приїхали надавати допомогу діткам, чиї тато чи мама віддали життя за нашу країну.

"Сьогоднішній візит за ці 2 роки - це наш 114-й візит. Ми не розуміли з якими проблемами ми будемо стикатися під час оглядів, ми не зрозуміли, яка патологія буде виходити на перше місце", - коментує завідувачка першого педіатричного відділення лікарні Охматдит Ольга Медведєва.

За 114 виїздів лікарі вже склали для себе сумну статистику дитячих захворювань, що почали частіше зʼявлятися в діток на тлі повномасштабної війни.

"Почало викликати збільшення ендокринних патологій, патологій кишково-шлункового тракту, алегологічної патології, патологій кровотворення, психологічні стреси, тому в нашу бригаду входять лікарі всіх спеціальностей", - каже Медведєва

Щоб надати допомогу діткам з проявами будь-яких недуг, склад мобільної бригади налічує близько 15 лікарів.

Медики тішаться - вони мають можливість виконувати клятву Гіппократа і лікувати не лише тих діток, які мають можливість доїхати в Київ, а й тих, хто такого шансу позбавлений.

Одна з таких родин - Ольга Сагайдак - мама одного з маленьких пацієнтів мобільної клініки.

"Сьогодні ми пройшли обстеження з донькою, 4 роки, звати її Міланка у лікарів Охматдиту, за що я дуже вдячна, що лікарі приділили нам час, змогли приїхати до нас у місто, це зекономило дуже багато нам часу , було дуже все швидко, якісно. Я зверталася за потребою до двох лікарів, тому що є певні проблеми. Прийом зайняв пару хвилин, все було чітко, якісно і по-справі. Я отримала відповіді на свої запитання".

Візит до лікарів тут особливий. Дітлахи заходять на прийом уже веселі і усміхнені, адже біля входу їх розважають анімовані герої та аквагрим від бренду "Супер Філео". Команда аніматорів стала яскравим доповненням дня для маленьких відвідувачів лікарів. Дітлахи фотографувалися з ростовою лялькою-курчатком, пригощалися розмальованими пряниками та раділи аквагриму від улюблених героїв. Таким чином обстежувати маленьких пацієнтів простіше, адже в гарному гуморі дитина відкривається лікареві і не сприймає його вороже.

"Такі проєкти, як "Скарбничка здоровʼя, коли благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з клінікою Охматдит виїжджають в міста, де нема доступу до вузьких спеціалістів, які спеціалізуються на захворюваннях саме дітей, тому отримати таку консультацію за 1 день і пройти 15 чи більше спеціалістів - це дуже цінно і це дозволить батькам на ранньому етапі виявити ті чи інші хвороби, які є в їх дітей", - коментує директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

За один день вдається обстежити приблизно 150 дітей. За два дні в Черкасах консультації фахівців отримали близько 300 хлопчаків та дівчаток.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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