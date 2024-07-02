Здоровье детей - самая большая головная боль и одновременно - самое большое спокойствие для родителей. Особенно, в условиях полномасштабной войны, когда из-за обстрелов врага родители не могут вовремя довезти своих детей к медикам. Тем более, когда речь идет о детских врачах узкого профиля, к которым иногда нужно ехать аж в столицу. Поэтому врачи клиники Охматдет при финансовой поддержке бренда "Супер Филео" и в партнерстве с благотворительными фондами "МХП-Громаді" и "Дети Героев" решили быть ближе к маленьким жителям громад и самим приезжать в разные города Украины для обследования детей в рамках программы "Копилка здоровья", передает УНН.

Детали

Один из последних выездов - в город Черкассы. Врачи Охматдета приехали оказывать помощь деткам, чьи папа или мама отдали жизнь за нашу страну.

"Сегодняшний визит за эти 2 года - это наш 114-й визит. Мы не понимали с какими проблемами мы будем сталкиваться во время осмотров, мы не поняли, какая патология будет выходить на первое место", - комментирует заведующая первым педиатрическим отделением больницы Охматдет Ольга Медведева.

За 114 выездов врачи уже составили для себя печальную статистику детских заболеваний, которые стали чаще появляться у деток на фоне полномасштабной войны.

"Начало вызывать увеличение эндокринных патологий, патологий кишечно-желудочного тракта, аллегологической патологии, патологий кроветворения, психологические стрессы, поэтому в нашу бригаду входят врачи всех специальностей", - говорит Медведева

Чтобы оказать помощь деткам с проявлениями любых недугов, состав мобильной бригады насчитывает около 15 врачей.

Медики радуются - они имеют возможность выполнять клятву Гиппократа и лечить не только тех деток, которые имеют возможность доехать в Киев, но и тех, кто такого шанса лишен.

Одна из таких семей - Ольга Сагайдак - мама одного из маленьких пациентов мобильной клиники.

"Сегодня мы прошли обследование с дочкой, 4 года, зовут ее Миланка у врачей Охматдета, за что я очень благодарна, что врачи уделили нам время, смогли приехать к нам в город, это сэкономило очень много нам времени, было очень все быстро, качественно. Я обращалась по необходимости к двум врачам, потому что есть определенные проблемы. Прием занял пару минут, все было четко, качественно и по-делу. Я получила ответы на свои вопросы

Визит к врачам здесь особенный. Дети заходят на прием уже веселые и улыбающиеся, ведь у входа их развлекают анимированные герои и аквагрим от бренда "Супер Филео". Команда аниматоров стала ярким дополнением дня для маленьких посетителей врачей. Дети фотографировались с ростовой куклой-цыпленком, угощались разрисованными пряниками и радовались аквагриму от любимых героев. Таким образом обследовать маленьких пациентов проще, ведь в хорошем настроении ребенок открывается врачу и не воспринимает его враждебно.

"Такие проекты, как "Копилка здоровья", когда благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с клиникой Охматдет выезжают в города, где нет доступа к узким специалистам, которые специализируются на заболеваниях именно детей, поэтому получить такую консультацию за 1 день и пройти 15 или более специалистов - это очень ценно и это позволит родителям на раннем этапе выявить те или иные болезни, которые есть у их детей", - комментирует директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

За один день удается обследовать примерно 150 детей. За два дня в Черкассах консультации специалистов получили около 300 мальчишек и девчонок.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.