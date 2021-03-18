Ситуація у Вірменії: соратник Пашиняна заявив, що найближчим часом оголосять дату дострокових виборів

Деталі

“Влада має намір йти на дострокові парламентські вибори. Думаю, що сьогодні або завтра ми оголосимо конкретну дату проведення виборів”, — сказав він.

Прес-секретарка прем’єр-міністра Мане Геворкян в свою чергу уточнила, що в четвер очікується зустріч Пашиняна і глави опозиційної фракції “Процвітаюча Вірменія” Гагіка Царукяна, в ході якої сторони обговорять можливість проведення дострокових парламентських виборів. Раніше з аналогічним порядком Пашинян провів зустріч з лідером іншої опозиційної фракції — “Світла Вірменія” — Едмоном Марукяном.

Довідка

Єдиною можливістю проведення дострокових парламентських виборів є розпуск законодавчого органу. Для цього необхідно, щоб прем’єр-міністр пішов у відставку, а після цього протягом двох тижнів парламент не зміг обрати нового главу кабінету. Необхідно, щоб всі парламентські партії домовилися і підписали меморандум, згідно з яким вони не висунуть власних кандидатів у прем’єри в разі відставки Пашиняна. Поки про це заявила тільки “Світла Вірменія” — одна з двох опозиційних партій, представлених в парламенті.

Категорично проти такої схеми виступає найбільше опозиційне об’єднання Вірменії — “Рух за порятунок батьківщини” на чолі з Вазгеном Манукяном. Він вважає, що потрібно будь-якою ціною запобігти проведенню позачергових парламентських виборів при правлінні Пашиняна, і відмовляється від будь-яких переговорів з іншими політичними силами на цей рахунок. За сценарієм руху, спочатку прем’єр повинен піти у відставку, потім в країні необхідно сформувати тимчасовий уряд, після чого можна проводити вибори.

Однак “Рух за порятунок батьківщини” практично не має своїх депутатів у законодавчому органі, а тому не може ніяк вплинути на домовленість інших фракцій про достроковий розпуск парламенту. Тому прихильники руху намагаються домогтися свого шляхом організації масових мітингів в Єревані. Вони також розбили намети біля будівлі парламенту і продовжують блокувати всі входи в нього.