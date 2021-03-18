Ситуация в Армении: соратник Пашиняна заявил, что в ближайшее время объявят дату досрочных выборов

Детали

“Власти намерены идти на досрочные парламентские выборы. Думаю, что сегодня или завтра мы объявим конкретную дату проведения выборов”, — сказал он.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян в свою очередь уточнила, что в четверг ожидается встреча Пашиняна и главы оппозиционной фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна, в ходе которой стороны обсудят возможность проведения досрочных парламентских выборов. Ранее с аналогичной повесткой Пашинян провел встречу с лидером другой оппозиционной фракции — “Просвещенная Армения” — Эдмоном Марукяном.

Справка

Единственной возможностью проведения досрочных парламентских выборов является роспуск законодательного органа. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а после этого в течение двух недель парламент не смог избрать нового главу кабинета. Необходимо, чтобы все парламентские партии договорились и подписали меморандум, согласно которому они не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна. Пока об этом заявила только “Просвещенная Армения” — одна из двух оппозиционных партий, представленных в парламенте.

Категорически против такой схемы выступает самое крупное оппозиционное объединение Армении — “Движение за спасение родины” во главе с Вазгеном Манукяном. Оно считает, что нужно любой ценой предотвратить проведение внеочередных парламентских выборов при правлении Пашиняна, и отказывается от каких-либо переговоров с другими политическими силами на этот счет. По сценарию движения, сначала премьер должен уйти в отставку, затем в стране необходимо сформировать временное правительство, после чего можно проводить выборы.

Однако “Движение за спасение родины” практически не имеет своих депутатов в законодательном органе, а потому не может никак повлиять на договоренность остальных фракций о досрочном роспуске парламента. Поэтому сторонники движения пытаются добиться своего путем организации массовых митингов в Ереване. Они также разбили палатки у здания парламента и продолжают блокировать все входы в него.