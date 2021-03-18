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Ситуация в Армении: соратник Пашиняна заявил, что в ближайшее время объявят дату досрочных выборов

Ситуация в Армении: соратник Пашиняна заявил, что в ближайшее время объявят дату досрочных выборов

Киев  •  УНН

 • 14881 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Власти Армении в ближайшее время объявят дату проведения досрочных парламентских выборов. Об этом в четверг на брифинге заявил министр окружающей среды, член правления партии Никола Пашиняна “Гражданский договор” Романос Петросян, пишет УНН.

Детали

“Власти намерены идти на досрочные парламентские выборы. Думаю, что сегодня или завтра мы объявим конкретную дату проведения выборов”, — сказал он.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян в свою очередь уточнила, что в четверг ожидается встреча Пашиняна и главы оппозиционной фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна, в ходе которой стороны обсудят возможность проведения досрочных парламентских выборов. Ранее с аналогичной повесткой Пашинян провел встречу с лидером другой оппозиционной фракции — “Просвещенная Армения” — Эдмоном Марукяном.

Справка

Единственной возможностью проведения досрочных парламентских выборов является роспуск законодательного органа. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр ушел в отставку, а после этого в течение двух недель парламент не смог избрать нового главу кабинета. Необходимо, чтобы все парламентские партии договорились и подписали меморандум, согласно которому они не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна. Пока об этом заявила только “Просвещенная Армения” — одна из двух оппозиционных партий, представленных в парламенте.

Категорически против такой схемы выступает самое крупное оппозиционное объединение Армении — “Движение за спасение родины” во главе с Вазгеном Манукяном. Оно считает, что нужно любой ценой предотвратить проведение внеочередных парламентских выборов при правлении Пашиняна, и отказывается от каких-либо переговоров с другими политическими силами на этот счет. По сценарию движения, сначала премьер должен уйти в отставку, затем в стране необходимо сформировать временное правительство, после чего можно проводить выборы.

Однако “Движение за спасение родины” практически не имеет своих депутатов в законодательном органе, а потому не может никак повлиять на договоренность остальных фракций о досрочном роспуске парламента. Поэтому сторонники движения пытаются добиться своего путем организации массовых митингов в Ереване. Они также разбили палатки у здания парламента и продолжают блокировать все входы в него.

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