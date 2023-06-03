Ситуація на бєлгородщині: губернатор заявляє про "неспокійну" ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. російський губернатор в'ячеслав гладков заявив про "неспокійну" ніч у бєлгородській області рф, передає УНН.
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"Ніч минула неспокійно. І ППО працювала над бєлгородом. У разумному постраждали автомобілі. Найважчі наслідки у нас у соболівці валуйського округу. (...) Кількість обстрілів шебекіно значно скоротилася порівняно навіть із попереднім днем, але все одно залишається поки що небезпечною", - написав гладков у телеграм-каналі.
З його слів, нібито є поранені та загиблі. Також повідомив про відселених жителів шебекінського округу і відправку дітей на літній відпочинок.
При цьому в "Російському добровольчому корпусі" ("РДК"), які днями, після рейду на бєлгородщині наприкінці травня, заявили про "другу фазу", сьогодні у телеграм-каналі зазначили, що "РДК знову в дорозі".
У легіоні "Свобода Росії" ("ЛСР") вказали у телеграм-каналі, що "путінські військові продовжують хаотичний обстріл бєлгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на цивільні втрати".
Доповнення
Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" заявили 1 червня, що "почали другу фазу" дій на бєлгородщині. Представник ГУР Міноборони Юсов у коментарі Суспільному зазначив, що тривають "заходи за участю цих структур та їхніх прихильників", водночас наголосив, що вони діють автономно.