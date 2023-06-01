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"Початок другої фази": у ГУР прокоментували заяву РДК та легіону "Свобода Росії" 

Київ • УНН

 • 453340 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував заяви РДК та легіону “Свобода Росії” щодо початку другої фази дій в бєлгородській області. Він зазначив, що цілі операції РДК і легіону потрібно уточнювати безпосередньо у представників цих структур, пише УНН з посиланням на Суспільне.

Цитата

"Тривають заходи за участю цих структур та їхніх прихильників. Щодо цілей, необхідно уточнювати у представників РДК та Легіону, які діють на території РФ автономно", — заявив Юсов.

Доповнення

Губернатор області в’ячеслав гладков заявив, що нібито “під обстрілами ЗСУ" перебуває одразу декілька населених пунктів шебекінського та грайворонського округів.

“У Новій Таволжанці, за попередньою інформацією, є один постраждалий: чоловік має осколкове поранення правого плеча. Від попадання снаряда спалахнув приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею посічено кілька приватних домоволодінь. У селі Козинки постраждалих немає. Горять два приватні житлові будинки. Інформація щодо руйнувань у населених пунктах уточнюється”, – написав гладков у своєму Телеграм.

Тим часом Телеграм-канали повідомляють з посиланням на очевидців, що нібито “на шебекіно триває наступ ЗСУ”. 

"Сьогодні 1 червня, позаду мене наше місто шебекіне, яке горить, усе у вогні. Там досі точаться бої. Ми з міста виїхали. На місто йде наступ ЗСУ, наших там дуже мало. Попередні дні, скільки нас обстрілювали, практично не було відповіді, військових нікого не було, ми надані самі собі. Дійшло це до того, що сьогодні вночі люди самі всі бігли, зараз багато хто залишається у підвалах, їх не можуть евакуювати", — сказала на відео мешканка Шебекіно.

Нагадаємо

Зранку в районі російського прикордонного пункту "шебекіно" у бєлгородській області рф неспокійно. Про ситуацію пишуть російські ЗМІ та представники РДК та ЛСР. Бійці РДК та ЛСР заявляють, що проводять операцію, оголосили про початок другої фази.

Вранці у Telegram-каналі бійців ЛСР з'явилося повідомлення про те, що відбувається на кордоні України та рф.

"Наші побратими передають привіт з українсько-російського кордону. Наша боротьба триває. Чекайте на нас!" - ідеться у публікації.

Своєю чергою представники підрозділу "російський добровольчий корпус" опублікували у мережі відеозвернення, у якому було оголошено про початок обіцяної командиром РДК другої фази.

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