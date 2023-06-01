"Начало второй фазы": в ГУР прокомментировали заявление РДК и легиона "Свобода России"

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал заявления РДК и легиона “Свобода России” о начале второй фазы действий в белгородской области. Он отметил, что цели операции РДК и легиона нужно уточнять непосредственно у представителей этих структур, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Цитата

"Продолжаются мероприятия с участием этих структур и их сторонников. Относительно целей, необходимо уточнять у представителей РДК и Легиона, которые действуют на территории РФ автономно", — заявил Юсов.

Дополнение

Губернатор области вячеслав гладков заявил, что якобы “под обстрелами ВСУ" находится сразу несколько населенных пунктов шебекинского и грайворонского округов.

“В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда вспыхнул частный жилой дом. Взрывной волной посечено несколько частных домовладений. В селе Козинки пострадавших нет. Горят два частных жилых дома. Информация по разрушениям в населенных пунктах уточняется”, – написал гладков в своем Телеграм.

Тем временем, Телеграм-каналы сообщают со ссылкой на очевидцев, что якобы “на шебекино продолжается наступление ВСУ”. 

"Сегодня 1 июня, позади меня наш город шебекино, который горит, все в огне. Там до сих пор идут бои. Мы из города выехали из города. На город идет наступление ВСУ, наших там очень мало. Предыдущие дни, сколько нас обстреливали, практически не было ответа, военных никого не было, мы предоставлены сами себе. Дошло это до того, что сегодня ночью люди сами все бежали, сейчас многие остаются в подвалах, их не могут эвакуировать", — сказала на видео жительница Шебекино.

Напомним

С утра в районе российского пограничного пункта "шебекино" в белгородской области рф неспокойно. О ситуации пишут российские СМИ и представители РДК и ЛСР. Бойцы РДК и ЛСР заявляют, что проводят операцию, объявили о начале второй фазы.

Утром в Telegram-канале бойцов ЛСР появилось сообщение о том, что происходит на границе Украины и рф.

"Наши собратья передают привет с украинско-российской границы. Наша борьба продолжается. Ждите нас!" - говорится в публикации.

В свою очередь представители подразделения "российский добровольческий корпус" опубликовали в сети видеообращение, в котором было объявлено о начале обещанной командиром РДК второй фазы.

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