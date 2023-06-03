Ситуация на белгородщине: губернатор заявляет о "неспокойной" ночи

Детали

"Ночь прошла неспокойно. И ПВО работала над белгородом. В разумном пострадали автомобили. Самые тяжелые последствия у нас в соболевке валуйского округа. (...) Количество обстрелов шебекино значительно сократилось по сравнению даже с предыдущим днем, но все равно остается пока опасным", - написал гладков в телеграм-канале.

По его словам, якобы есть раненые и погибшие. Также сообщил об отселенных жителях шебекинского округа и отправке детей на летний отдых.

При этом в "Русском добровольческом корпусе" ("РДК"), которые на днях, после рейда на белгородщине в конце мая, заявили о "второй фазе", сегодня в телеграм-канале отметили, что "РДК снова в пути".

В легионе "Свобода России" ("ЛСР") указали в телеграм-канале, что "путинские военные продолжают хаотичный обстрел белгородщины. Пытаясь хоть как-то нанести удар по нашим силам враг огнем заливает населенные пункты, не считаясь с гражданскими потерями".

Дополнение

Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" заявили 1 июня, что "начали вторую фазу" действий на белгородщине. Представитель ГУР Минобороны Юсов в комментарии "Суспільне" отметил, что продолжаются "мероприятия с участием этих структур и их сторонников", при этом подчеркнул, что они действуют автономно.