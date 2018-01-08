Сирійська армія прорвала оточення військової бази під Дамаском
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Вчора, 7 січня, сирійська армія прорвала облогу біля однієї з військових баз на схід від Дамаска. Про це повідомляє DW, передає УНН.
За інформацією правозахисників з сирійського спостережного пункту з прав людини, під час боїв проти повстанців поруч з містом Харасті, урядові війська отримали підтримку з боку російської авіації.
"При прориві блокади були звільнені не менше 200 оточених солдатів", - йдеться в повідомленні.
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Також наголошується, що в листопаді 2017 року повстанці, більшість яких складають члени ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам", почали наступ на військову базу, неодноразово використану сирійською армією для нападів на оточений нею регіон, в якому проживають близько 300 тисяч людей.
"На рубежі 2017-2018 років повстанцям вдалося відвоювати ряд територій", - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв УНН, сирійська армія офіційного Дамаска за підтримки загонів народного ополчення в четвер звільнила від терористів угруповання "Джебхат ан-Нусра" шість селищ на південному сході провінції Ідліб (320 кілометрів від столиці Сирії).
Нагадаємо, 14 грудня в Дамаску запобігли теракту.