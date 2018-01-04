Війська Асада наступають на позиції терористів у провінції Ідліб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сирійська армія офіційного Дамаска за підтримки загонів народного ополчення в четвер звільнила від терористів угруповання “Джебхат ан-Нусра” шість селищ на південному сході провінції Ідліб (320 кілометрів від столиці Сирії). Як повідомив телеканал Al Mayadeen, війська оволоділи стратегічними висотами Умм-Раджіма і переслідують противника, інформує УНН.
За інформацією Al Mayadeen, урядові сили зараз перебувають у 5 км від форпосту бойовиків в районі Таманаа, в 8 км від міста Хан-Шейхун і в 13 км від міста Джірджаназ, де зосереджені великі сили “Джебхат ан-Нусра” (ісламістська терористична організація, що діє на території Сирії), і воюючою на її боці екстремістської угруповання “Ахрар аш-Шам”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Щонайменше 30 цивільних загинуло у результаті удару російської авіації поблизу Дамаска
Командування ЗС арабської республіки приступило до проведення військових операцій на півдні Ідліб в кінці грудня минулого року. За відомостями Al Mayadeen, за 11 днів війська встановили контроль над 36 селищами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мосулі вперше святкують Різдво після звільнення від “ІД”
Прикордонна з Туреччиною провінція Ідліб була захоплена бандформуваннями на початку 2015 року.