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У Мосулі вперше святкують Різдво після звільнення від "ІД"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. У церкві святого Павла у Мосулі вперше провели різдвяну службу після звільнення міста від бойовиків так званої “Ісламської держави”, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.

У Мосулі вперше святкують Різдво після звільнення від "ІД"

На початку червня 2014 це місто на півночі Іраку було захоплене бойовиками з угрупування “Ісламська держава Іраку і Леванту” (більш відома зараз як - "Ісламська Держава"). Це, а також супутнє руйнування інфраструктури та виведення з ладу головної водонапірної башти, привели до втечі з Мосула півмільйона людей, серед яких було багато вірян християнської церкви, яких бойовики змушували перейти до ісламу (християнська громада Мосулу, за оцінками, налічувала, 35 тисяч людей).

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Різдвяна меса відбулась у храмі вперше за кілька років. До цього дотримання будь-яких християнських обрядів було заборонено під страхом смерті. Протягом церемонії всередині і ззовні храму чергували військові. Білі простирала закривали вибиті вікна.

Попри вигнання бойовиків з міста, ситуація у ньому залишається напруженою. Віряни молились за мир в Мосулі, Іраку і світі.

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Християнин Фарад Малко, який повернувся до міста після перемоги над “ІД” повідомив, що ця служба є важливою для відновлення християнського життя.

Храм святого Павла єдиний, який працює зараз у Мосулі і його відкрили завдяки зусиллям волонтерів, повідомляє агенція AFP.

Як раніше повідомляло УНН, 22 червня міністерство оборони Іраку заявило про повне звільнення Мосула від бойовиків терористичного угрупування “Ісламська держава”.

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