Армія Іраку знайшла масове поховання жертв ІД

"Стратили щонайменше 400 людей", - заявив глава адміністрації регіону Кіркук Ракан Саїд.

Також чинновик додав, що деякі тіла були в спеціальній формі ув'язнених, засуджених до смертної кари.

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Місце масової страти розташоване в трьох кілометрах від Хавыджи. Цей регіон війська Іраку звільнила від бойовиків на початку жовтня цього року.

Нагадаємо, сирійські опозиційні активісти заявили, що бойовики екстремістського угруповання "Ісламська держава" після запеклого бою з сирійськими урядовими силами відбили місто Абу-Камаль неподалік кордону з Іраком.