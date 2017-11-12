Армія Іраку знайшла масове поховання жертв ІД
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. На півночі Іраку біля звільненого від бойовиків "Ісламської держави" міста Хавіджа знайшли масове поховання жертв ісламістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"Стратили щонайменше 400 людей", - заявив глава адміністрації регіону Кіркук Ракан Саїд.
Також чинновик додав, що деякі тіла були в спеціальній формі ув'язнених, засуджених до смертної кари.
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Місце масової страти розташоване в трьох кілометрах від Хавыджи. Цей регіон війська Іраку звільнила від бойовиків на початку жовтня цього року.
Нагадаємо, сирійські опозиційні активісти заявили, що бойовики екстремістського угруповання "Ісламська держава" після запеклого бою з сирійськими урядовими силами відбили місто Абу-Камаль неподалік кордону з Іраком.