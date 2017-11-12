Армия Ирака нашла массовое захоронение жертв ИГ

"Казнили не менее 400 человек", - заявил глава администрации региона Киркук Ракан Саид.

Также чинновик добавил, что некоторые тела были в специальной форме заключенных, приговоренных к смертной казни.

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Место массовой казни расположено в трех километрах от Хавиджи. Этот регион войска Ирака освободила от боевиков в начале октября этого года.

Напомним, сирийские оппозиционные активисты заявили, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" после ожесточенного боя с сирийскими правительственными силами отбили город Абу-Камаль недалеко от границы с Ираком.