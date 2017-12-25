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В Мосуле впервые празднуют Рождество после освобождения от "ИД"

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. В церкви святого Павла в Мосуле впервые провели рождественскую службу после освобождения города от боевиков так называемого “Исламского государства”, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

В Мосуле впервые празднуют Рождество после освобождения от "ИД"

В начале июня 2014 этот город на севере Ирака был захвачен боевиками из группировки “Исламское государство Ирака и Леванта” (более известная сейчас как — “Исламское Государство”). Это, а также сопутствующее разрушения инфраструктуры и вывод из строя главной водонапорной башни, привели к бегству из Мосула полумиллиона человек, среди которых было много верующих христианской церкви, которых боевики заставляли перейти к исламу (христианская община Мосула, по оценкам, насчитывала, 35 тысяч людей).

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Рождественская месса состоялась в храме впервые за несколько лет. До этого соблюдения каких-либо христианских обрядов было запрещено под страхом смерти. В течение церемонии внутри и снаружи храма дежурили военные. Белые простыни закрывали выбитые окна.

Несмотря на изгнание боевиков из города, ситуация в нем остается напряженной. Верующие молились за мир в Мосуле, Ираке и мире.

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Христианин Фарад Малко, который вернулся в город после победы над “ИГ” сообщил, что эта служба является важной для восстановления христианской жизни.

Храм святого Павла единственный, который работает сейчас в Мосуле и его открыли благодаря усилиям волонтеров, сообщает агентство AFP.

Как ранее сообщало УНН, 22 июня министерство обороны Ирака заявило о полном освобождении Мосула от боевиков террористической группировки “Исламское государство”.

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