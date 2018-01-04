Щонайменше 30 цивільних загинуло у результаті удару російської авіації поблизу Дамаска - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У четвер внаслідок авіаударів по житлових районах на схід від столиці Сирії загинуло щонайменше 30 цивільних осіб. За інформацією військових спостерігачів, бомбу скинули із російських реактивних літаків, передає УНН з посиланням на видання Reuters.
Принаймні чотири бомби зруйнували дві будівлі у місті Місраба в Південній Гуті. У цьому районі внаслідок бомбардування загинули близько 20 осіб, поранено більше 40.
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В іншому місті в Східній Гуті щонайменше 10 людей загинули в результаті повітряних ударів.
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За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, розташованим в Британії, серед загиблих було 11 жінок і дітей.