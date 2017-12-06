Спостерігачі заявили про вбивство 24 мирних сирійців російським авіаударом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Повітряні удари російських сил у Сирії по утримуваному "Ісламською державою" селу в середу, 6 грудня, забрав життя не менше 24 цивільних. Про напад на населений пункт на сході роздертою війною країни в провінції Дейр-ез-Зор повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, інформує УНН з посиланнясм на DW.
Попередні підрахунки вказували на 21 загиблого мирного мешканця села.
"Загинуло більше людей - були знайдені нові тіла", - повідомив керівник організації Рамі Абдель Рахмана.
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За інформацією спостерігачів, серед загиблих - чотири жінки та десять дітей. У центрі додали, що, за їхніми даними, ІД зберігає контроль лише над вісьмома відсотками багатої на нафту провінції.
Нагадаємо, у Женеві розпочався восьмий раунд перемовин між конфліктними сторонами громадянської війни у Сирії.