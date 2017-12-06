Наблюдатели заявили об убийстве 24 мирных сирийцев российским авиаударом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Воздушные удары российских сил в Сирии по удерживаемой "Исламским государством" деревне в среду, 6 декабря, унес жизни не менее 24 гражданских. О нападении на населенный пункт на востоке разодранной войной страны в провинции Дейр-эз-Зор сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, информирует УНН со ссылкой на DW.
Предварительные подсчеты указывали на 21 погибшего мирного жителя деревни.
"Погибло более человек - были найдены новые тела", - сообщил руководитель организации Рами Абдель Рахмана.
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По информации наблюдателей, среди погибших - четыре женщины и десять детей. В центре добавили, что, по их данным, ИД сохраняет контроль лишь над восемью процентами богатой нефтью провинции.
Напомним, в Женеве начался восьмой раунд переговоров между конфликтными сторонами гражданской войны в Сирии.