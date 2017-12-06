Розпочався черговий раунд міжсирійських перемовин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Женеві розпочався восьмий раунд перемовин між конфліктними сторонами громадянської війни у Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У вівторок, 5 грудня під егідою ООН розпочався черговий раунд перемовин, котрий був проігнорований парламентською делегацією офіційного Дамаску.
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Провладні сирійські ЗМІ повідомляють, що офіційна делегація перебуває у Дамаску та немає жодних вказівок на її приєднання до переговорного процесу. За столом перемовин перебувають лише представники об’єднаної опозиції, які на зустрічі в Ер-Ріяді сформулювали спільну позицію для діалогу з правлячим сирійським режимом, висунувши вимогу про відставку президента Башара Асада до початку перехідного періоду в Сирії.
Нагадаємо, нещодавно ООН продовжила термін дії перемовин до 15 грудня 2017 року.