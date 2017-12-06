Начался очередной раунд межсирийских переговоров

Во вторник, 5 декабря под эгидой ООН начался очередной раунд переговоров, который был проигнорирован парламентской делегацией официального Дамаска.

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Провластные сирийские СМИ сообщают, что официальная делегация находится в Дамаске и нет никаких указаний на ее присоединение к переговорному процессу. За столом переговоров находятся только представители объединенной оппозиции, которые на встрече в Эр-Рияде сформулировали общую позицию для диалога с правящим сирийским режимом, выдвинув требование об отставке президента Башара Асада до начала переходного периода в Сирии.

Напоминаем, ООН продлила срок действия переговоров до 15 декабря 2017 года.