ООН в Женеве пролдила переговоры по Сирии до 15 декабря

"Организация Объединенных Наций заявила в четверг, что она продолжает раунд переговоров по Сирии в Женеве до 15 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в сегодняшнем раунде переговоров, которые начались во вторник на этой неделе, впервые приняла участие единственная делегация сирийской оппозиции. Делегация Дамаска прибыла в Женеву на день позже.

Как сообщил спецпредставитель, переговоры будут сосредоточены, в частности, на новой конституции и контролируемых ООН парламентских и президентских выборах, а также 12 основных принципах, которые представитель организации отказался перечислить.

Как сообщал УНН, в результате атаки террористов-смертников в Багдаде погибли 17 человек.