ООН в Женеве пролдила переговоры по Сирии до 15 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Женеве восьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии продлится до 15 декабря. Об этом заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Эндрю де Мистура, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Организация Объединенных Наций заявила в четверг, что она продолжает раунд переговоров по Сирии в Женеве до 15 декабря", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в сегодняшнем раунде переговоров, которые начались во вторник на этой неделе, впервые приняла участие единственная делегация сирийской оппозиции. Делегация Дамаска прибыла в Женеву на день позже.
Как сообщил спецпредставитель, переговоры будут сосредоточены, в частности, на новой конституции и контролируемых ООН парламентских и президентских выборах, а также 12 основных принципах, которые представитель организации отказался перечислить.
Как сообщал УНН, в результате атаки террористов-смертников в Багдаде погибли 17 человек.