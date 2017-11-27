Внаслідок атаки терористів-смертників в Багдаді загинули 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Жертвами атаки терористів-смертників в Багдаді стали 17 осіб, ще 28 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Reuters.
У МВС Іраку повідомили про те, що двоє терористів-смертників в понеділок здійснили атаку в районі Ан-Нахраван, розташованому на південному сході міста.
За даними відомства, один із злочинців встиг підірвати себе, інший був застрелений силовиками.
Варто зазначити, що відповідальність за напад на себе взяло терористичне угруповання "Ісламська держава".
Як повідомляв УНН, за період війни в Сирії загинуло близько 25 тисяч жінок.